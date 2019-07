André Schürrle n’évoluera pas en Bundesliga cette saison. Propriété du Borussia Dortmund jusqu’à l’été prochain, l’attaquant international allemand est prêté pour la saison - avec option d’achat - au Spartak Moscou. Le champion du monde de 28 ans a été officialisé par l’actuel 10e de Premier League russe, après trois journées. Il revêtira le numéro 20.

Transféré de Wolfsburg en 2016, pour la modique somme de 30 millions d’euros, l’attaquant avait enchaîné les blessures pour sa première saison au Signal Iduna Park, parvenant à disputer 25 matches (5 buts, 4 passes décisives). Son deuxième exercice avec les Jaune et Noir ne fut guère plus réjouissant puisqu’il inscrivit trois buts et délivra 6 passes en 26 apparitions. L’an passé, le BvB le prêta à Fulham, tout juste promu en Premier League. Mais la mayonnaise ne pris jamais (6 buts en 25 apparitions) et le club de Londres termina lanterne rouge.

Herzlich Willkommen, Андре Шюррле ! ФК « Спартак-Москва » и дортмундская « Боруссия » договорились о переходе в наш клуб на правах аренды атакующего полузащитника Андре Шюррле.https://t.co/Qvsx4VyAtr#Шюррле #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/dkhBhE5dKC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 31, 2019

ℹ️@Andre_Schuerrle wechselt auf Leihbasis zu @fcsm_official. Zorc : "Wir wünschen André #Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg." pic.twitter.com/xqfuzTHEK1 — Borussia Dortmund (@BVB) July 31, 2019

