On en sait chaque jour un peu plus sur FIFA 20. Après les jaquettes officielles, présentées ce vendredi, EA Sports a en effet annoncé qu’une nouvelle légende sera disponible dans son nouvel opus.

Il s’agit du métronome italien Andrea Pirlo, dont la note de passe et de précision sur coup franc risque de régaler plus d’un gamer !

Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart @Pirlo_official will be an ICON in #FUT20. Full feature reveal on 31.7 pic.twitter.com/Ggv30JuZde

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 27, 2019