Arrivé en 2012 pour finir sa formation à Chelsea, Andreas Christensen a été prêté durant deux saisons en Allemagne du côté du Borussia Mönchengladbach. Depuis, il aligne les bonnes performances avec les Blues.

À tel point que le club d’Antonio Conte a décidé de prolonger son défenseur danois, que les Bleus rencontreront probablement en poule de la Coupe du Monde 2018. Andreas Christensen est maintenant lié à Chelsea jusqu’au 30 juin 2022.

Andreas Christensen has today signed a new four-and-a-half-year contract with the Blues !

Full story https://t.co/0UT79M6P3b pic.twitter.com/tA7Wxeu38P

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 janvier 2018