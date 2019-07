Le 1er juillet, Manchester United a annoncé la prolongation de contrat de Marcus Rashford. Le joueur âgé de 21 ans a étendu son bail jusqu’en 2023. Ce vendredi, les pensionnaires d’Old Trafford ont annoncé une autre bonne nouvelle.

« Manchester United est heureux d’annoncer qu’Andreas Pereira a signé un nouveau contrat qui le lie désormais au club jusqu’en juin 2023, avec une option pour une année supplémentaire ».

— Manchester United (@ManUtd) 5 juillet 2019