Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Fédération anglaise de football a annoncé que la saison 2019-2020 des divisions trois à sept est close en raison de la pandémie du coronavirus. Les résultats sont donc effacés et aucune promotion ou relégation des clubs n’aura lieu dans ces divisions.

Cette mesure s’applique aussi aux championnats féminins et a été prise dans le « meilleur intérêt du jeu et en consultation avec les principales parties prenantes » peut-on notamment lire. La Fédération ajoute qu’elle aide actuellement la Ligue Nationale, qui gère les niveaux 1 et 2, à déterminer la meilleure solution possible pour la fin de saison.

Our council has ratified the decision to conclude the 2019-20 season across steps three to seven of the National League System, tiers three to seven of the women’s football pyramid and the wider grassroots game : https://t.co/Qei6CRoTRv

