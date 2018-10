Déjà sous contrat avec l’Angleterre jusqu’en juin 2020, Gareth Southgate a prolongé son contrat avec la Fédération Anglaise de Football. Ce jeudi après-midi, le président de la FA Martin Glenn a officialisé la prolongation de Southgate jusqu’en 2022 comme pressenti depuis quelques jours.

« Je suis fier d’avoir l’opportunité de mener l’équipe nationale pour les deux prochains tournois majeurs. Le poste représente un incroyable privilège et un réel honneur pour moi, » a ainsi confié le sélectionneur anglais en conférence de presse.

