Après une saison en prêt au Tianjin Quanjian, Anthony Modeste avait définitivement quitté le FC Cologne cet été pour rejoindre le club chinois. Mais finalement, l’attaquant français a fait le chemin inverse. En conflit avec sa formation, le joueur de 30 ans vient en effet de s’engager avec la formation de deuxième division. Cette dernière est d’ailleurs prétendante à une remontée immédiate.

Le natif de Cannes a signé un contrat de cinq ans avec le FC Cologne, qui a annoncé la nouvelle il y a quelques instants via son compte Twitter. Entre 2015 et 2017, Anthony Modeste avait disputé 73 matches avec ce club, pour 45 buts et 6 passes décisives.