L’AS Monaco a décidé d’intensifier son dégraissage en ce dernier jour de mercato d’hiver 2019. Pelé (Nottingham Forest) et Youssef Aït Bennasser ont quitté le Rocher. Almamy Touré, lui, devrait rejoindre l’Eintracht Francfort comme nous vous l’avons révélé.

Le départ d’Antonio Barreca était aussi attendu. Et c’est officiel depuis quelques minutes. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le joueur de l’AS Monaco est prêté avec option d’achat à Newcastle.

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.

Full story : https://t.co/ly3BJbHdUZ #NUFC pic.twitter.com/afB0RPiOCL

— Newcastle United FC (@NUFC) 31 janvier 2019