Deuxième recrue pour Arsenal en janvier. Après l’arrivée de Pablo Mari, défenseur central espagnol de 26 ans prêté par Flamengo (avec option d’achat), les Gunners viennent d’annoncer celle de Cedric Soares. Le latéral droit de 28 ans est prêté par Southampton jusqu’à la fin de la saison.

International portugais, Soares évoluait à Southampton depuis 2015 mais avait été prêté à l’Inter milan lors de la deuxième partie de saison passée. Rebelote cette saison, alors qu’il avait disputé 16 matches de Premier League en tant que titulaire. À noter d’ailleurs que Southampton devance Arsenal au classement d’un petit point...

He’s our Cedric !

Welcome to London. Welcome to Arsenal.

@OficialCedric pic.twitter.com/U6SSYKDSJU

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2020