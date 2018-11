La saison dernière, le match entre Nice et le PSG comptant pour 30e journée de Ligue 1 2017-2018 (2-1 pour les Parisiens) avait eu lieu le dimanche 18 mars dernier à 13 heures. Un horaire inhabituel en France, choisi pour être mieux exposé sur le marché chinois. Forte de cette expérience, la LFP la renouvellera prochainement cette année. En effet, la Ligue a communiqué sur son site internet que la rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais (18e journée) se jouera le dimanche 16 décembre à 13 heures.

« Après une première expérience réussie la saison passée avec la rencontre OGC Nice – Paris Saint-Germain, la LFP a décidé de renouveler la programmation d’une grande affiche de Ligue 1 Conforama en prime time pour le continent asiatique. À l’occasion de la 18e journée de Ligue 1 Conforama, la rencontre Olympique Lyonnais – AS Monaco sera programmée le dimanche 16 décembre à 13h. En France, le match sera codiffusé sur Canal+ et beIN SPORTS. La LFP remercie Canal+, beIN SPORTS, l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco qui ont rendu possible cette programmation exceptionnelle », peut-on lire sur le communiqué. Didier Quillot, directeur général exécutif de la LFP, s’est dit ravi de cette nouvelle expérience. « Cette initiative démontre l’intérêt grandissant du public chinois pour la Ligue 1 Conforama, qui bénéficie en Chine d’une exposition inégalée grâce aux accords de diffusion signés avec les groupes CCTV et PPTV. Après le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice l’an passé, cette nouvelle programmation constituera une nouvelle opportunité d’offrir une très forte exposition à la Ligue 1 Conforama au travers de deux clubs français qualifiés en Ligue des Champions, et qui bénéficient à ce titre d’une forte notoriété à l’international. »