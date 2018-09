Tout proche de Tottenham cet été, Jack Grealish (23 ans) est finalement resté à Aston Villa, son club formateur. Les Villans ont décidé de lui offrir un nouveau contrat pour le récompenser de sa fidélité.

Le milieu de terrain, considéré depuis plusieurs années comme un grand espoir du football anglais, a signé jusqu’en juin 2023, espérant aider son club de cœur à retrouver la Premier League.

We are delighted to announce that @JackGrealish1 has signed a new five-year contract

Full story https://t.co/U6JiLiytB0#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/sFWgmXyuYw

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 24 septembre 2018