Titulaire lors de la rencontre entre l’Atlético de Madrid et la Valencia CF (1-1), João Félix a dû abandonner ses coéquipiers en fin de partie à cause d’une blessure à la cheville. Les premières nouvelles étaient donc attendues, et le club madrilène vient de publier un communiqué à ce sujet.

L’international portugais souffre d’une « entorse de grade II du ligament externe de la cheville droite ». Avec cette blessure, le joueur âgé de 19 ans pourrait manquer environ trois semaines de compétition.