Ancien joueur de l’AS Saint-Étienne, Bakary Sako (30 ans) va continuer son aventure en Angleterre, où il est arrivé en 2012, à Wolverhampton. En fin de contrat à Crystal Palace, qu’il avait rejoint en 2015 en provenance des Wolves, l’international malien (9 sélections, 4 buts) retrouve la Championship (D2 anglaise).

Il vient de signer à West Bromwich Albion, actuellement leader de son championnat, et a paraphé un contrat d’un an chez les Baggies. Durant le dernier mercato estival, plusieurs clubs de Ligue 1 souhaitaient le rapatrier, mais cela ne s’est pas fait. Il apportera toute son expérience de la deuxième division outre-Manche, ayant déjà joué 78 matchs dans ce championnat, pour 24 buts et 21 passes décisives.