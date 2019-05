Le FC Barcelone annonçait ce jeudi que Luis Suarez allait subir une intervention chirurgicale pour son genou. Le club catalan annonce que l’opération s’est déroulée avec succès.

Mais les Blaugranas indiquent qu’ils ne pourront malheureusement pas compter sur le Pistolero uruguayen, absent pour environ un mois et demi, pour la finale de Coupe du Roi contre le Valence FC, le 25 mai.

