A 28 ans, l’attaquant du Sporting Portugal, Bas Dost, a décidé de prendre sa retraite internationale avec les Pays-Bas. Dans une interview accordée à AD Sportwereld, le principal intéressé à déclaré ne pas se sentir au mieux chez la sélection des Oranje.

« Cela ne s’est pas bien passé avec l’équipe nationale néerlandaise, pour quelque raison que ce soit. Je suis arrivé à un moment où je me suis dit : ici et pas plus loin, ça ne marchera pas », a-t-il lancé. Après 17 sélections et un petit but, Bas Dost tire donc sa révérence avec sa sélection nationale.