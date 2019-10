C’est une page du football allemand qui vient de se tourner ! Milieu de terrain polyvalent, Bastian Schweinsteiger (35 ans) a décidé de mettre fin à sa carrière. Alors qu’il a débuté en 2002 en tant que professionnel avec le Bayern Munich, il a connu beaucoup de réussite pendant 13 saisons avec le Rekordmeister. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2013, il a aussi remporté la Bundesliga à 8 reprises. Egalement un pilier de la sélection allemande, il aura connu 121 capes pour 24 buts. Bastian Schweinsteiger aura d’ailleurs participé à 4 Championnats d’Europe (2004, 2008, 2012 et 2016) ainsi que trois Coupes du monde (2006, 2010 et 2014). Il aura d’ailleurs gagné le Mondial 2014 avec la Mannschaft.

Passé ensuite à Manchester United - où il a remporté la Ligue Europa en 2016-2017 - il portait les couleurs du Chicago Fire depuis trois saisons. Non qualifié pour les Play-offs de la Major League Soccer, le joueur allemand a annoncé sa retraite dans un message sur ses réseaux sociaux : « Chers fans, le moment est venu et je terminerai ma carrière à la fin de cette saison. Je tiens à vous remercier, vous et mes équipes, FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire et la sélection allemande. Vous avez rendu ce temps incroyable possible pour moi ! Et bien sûr, je voudrais également remercier mon épouse Ana Ivanovic et ma famille pour leur soutien. Dire au revoir en tant que joueur me donne un peu de nostalgie, mais je suis également impatient de relever les défis passionnants qui m’attendent bientôt. Je resterai fidèle au football. Merci beaucoup pour le temps que nous avons passé ensemble, j’aurai toujours une place pour vous dans mon cœur ! Bien à vous, Basti. »

