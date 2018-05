C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le Bayern Munich et Franck Ribéry (35 ans) ont décidé de poursuivre leur aventure commune, comme annoncé sur le site officiel du club.

En fin de bail en juin, le milieu offensif, auteur d’une grosse fin de saison, rempile pour une saison, jusqu’en juin 2019. « Je reste un an de plus. Je suis très heureux de faire une année de plus pour ce grand club. Munich, pour ma famille et moi, c’est chez nous. Et je suis vraiment fier de pouvoir porter le maillot du Bayern une saison de plus », a lancé l’intéressé, arrivé en Bavière à l’été 2007 en provenance de l’Olympique de Marseille.