Grand jour pour les fans de soccer américain ! Les fanatiques de Zlatan Ibrahimovic et de Romain Alessandrini pourront voir les performances des deux hommes à la télévision française.

En effet, BeIN Sports vient d’annoncer que la chaîne allait diffuser, à partir de ce week-end, jusqu’à sept rencontres en direct. Une annonce qui ne vaut pas le teasing effectué une heure plus tôt mais qui donnera l’occasion, aux fans de football, de regarder la MLS !

