Passé notamment par l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou est parti vivre son rêve américain en 2015. Le milieu de terrain défend les couleurs du Toronto FC. Un club avec lequel il vient de remporter le titre de champion de Major League Soccer 2017. Un trophée qui sera le dernier de sa carrière de footballeur.

En effet, le joueur âgé de 36 ans a annoncé qu’il raccrochait les crampons sur le site officiel de son club. « Ça a été un plaisir absolu pour moi de faire partie de cette équipe pendant trois ans. Je veux remercier toutes les personnes du club et la magnifique ville de Toronto qui m’a supporté durant mon passage ici. Je serai à présent le plus grand fan du Toronto FC et je souhaite le meilleur au club ».