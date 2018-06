L’année passée, l’ancien grand attaquant italien de l’AC Milan, Filippo Inzaghi, a fait preuve d’une belle année sur le banc de Venise. Sans toutefois parvenir à faire remonter la ville italienne en Serie A.

Mais l’année prochaine, celui qui est « né hors-jeu » aura la chance de se mesurer aux équipes de l’élite transalpine. En effet, il vient de s’engager avec le club de Bologne, qui a fini 15e de Serie A la saison passée.

