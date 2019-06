Après trois saisons passées à Schalke 04, Breel Embolo a décidé de changer de club. L’international suisse (32 sélections) vient en effet de s’engager en faveur du Borussia Mönchengladbach. Le joueur de 22 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2023 avec les Fohlen.

Cette saison, l’attaquant suisse avait disputé 28 matches toutes compétitions confondues pour six buts et quatre passes décisives. Blessé au pied, le principal concerné avait manqué le Final Four de Ligue des Nations avec la Nati. Le Borussia Mönchengladbach précise donc qu’il reprendra l’entraînement fin juillet après sa rééducation.

