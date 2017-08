Bonne nouvelle pour le promu en Premier League. Lewis Dunk (gardien), Shane Duffy (défenseur central) et Anthony Knockaert (ailier droit) ont tous prolongé leur bail avec Brighton & Hove Albion Football Club.

Dunk et Knockaert sont désormais liés au club du sud de l’Angleterre jusqu’en 2022. Quant à Duffy, il est désormais sous contrat jusqu’en 2021. Pour ceux qui l’ignorent ou l’ont oublié, Anthony Knockaert est Français et ancien joueur de Guingamp.

BREAKING : #BHAFC trio Lewis Dunk, Shane Duffy and Anthony Knockaert have signed new contracts. More at https://t.co/3vhndU5zsS.

— BHAFC(@OfficialBHAFC) 17 août 2017