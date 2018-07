Quinzième de Premier League cette saison, le Brighton and Hove Albion FC espère bien se renforcer lors de ce mercato estival pour vivre un bon exercice 2018-2019. Et le club anglais vient justement d’officialiser l’arrivée d’une nouvelle recrue. Joueur du RB Leipzig depuis 2016, Bernardo vient en effet de signer en faveur des Seagulls.

Le latéral gauche brésilien à signé un contrat de quatre ans avec Brighton, mais le montant du transfert n’a pas été dévoilé. « Pour un jeune joueur, il a déjà une bonne expérience, puisqu’il a connu la Bundesliga, la Champions League et l’Europa League », a expliqué le manager du club Chris Hughton.

BREAKING...

Albion have completed the signing of Brazilian defender Bernardo from @DieRotenBullen on a four-year deal !#BHAFC

Read https://t.co/AkHNlGdXF3 pic.twitter.com/YOt3Pa4G8t

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 5 juillet 2018