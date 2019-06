Proche de rejoindre le FC Porto il y a quelques jours, l’international portugais Bruma (7 sélections) s’est finalement engagé pour cinq ans avec le PSV Eindhoven comme nous vous le révélions en début de semaine.

L’ailier de 24 ans, qui évoluait jusqu’alors au RB Leipzig, va tenter de se relancer aux Pays-Bas après deux saisons mitigées en Allemagne. Interrogé par le site officiel du club néerlandais, Bruma a expliqué les raisons de son choix. « Le PSV me voulait depuis un moment et cet intérêt m’a toujours plu, parce que Rómario et Ronaldo ont joué ici. J’ai visionné beaucoup d’images des deux. Ça fait du bien d’être ici maintenant. J’espère faire de bonnes choses ici et revenir en équipe nationale. »

BRUMA IS HERE ! #BrumaEstáConosco — PSV (@PSV) 28 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10