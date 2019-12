Arrivé en cours de saison dernière au Beijing Guoan, Bruno Genesio a bien failli remporter le titre de champion de Chine. Après une lutte sans merci avec le Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro, la formation de l’ancien coach de l’OL a échoué pour deux petits points, malgré une ultime victoire lors de la dernière journée du championnat face au Shandong Luneng (3-2).

Content des performances et de l’impact du technicien français de 53 ans qui allait se retrouver libre, la direction du club chinois a décidé de prolonger d’un an le contrat de Bruno Genesio comme il l’a annoncé sur son compte twitter.

We are pleased to reach agreement with coach Genesio & staff team to extend the contract for an additional year. pic.twitter.com/ARyLmrfWAA

