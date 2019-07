Après son départ de l’Olympique Lyonnais, on l’attendait en Angleterre, du côté de Newcastle. Finalement, Bruno Genesio va rejoindre la Chine et le club de Beijing Sinobo Guoan pour les six prochains mois.

« Aujourd’hui, nous avons officiellement annoncé que Bruno Genesio serait l’entraîneur-chef de la première équipe du club de football Beijing Zhonghe Guoan. Bruno Genesio et son équipe ont signé un contrat avec le club de football Beijing Zhonghe Guoan jusqu’à la fin de la saison », peut-on lire sur le site officiel du club.

