Malgré une saison peu évidente, Caen vient d’annoncer une bonne nouvelle ce jeudi. « Sous contrat avec le Stade Malherbe Caen jusqu’en 2021 après son premier contrat professionnel signé il y a moins d’un an, Yoël Armougom vient de prolonger de deux ans son engagement avec les "rouge et bleu". Le latéral gauche caennais vient de disputer dix matchs en tant que titulaire depuis fin novembre ».

Le joueur était forcément très fier comme il l’a confié au site officiel du club : « Je suis vraiment content de cette prolongation, ça montre que le club me fait confiance et j’essaie de le rendre sur le terrain. Je n’ai qu’une hâte, c’est que l’on obtienne le maintien le plus rapidement possible ».