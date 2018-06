L’Olympique de Marseille vient d’officialiser la prolongation de Romain Cagnon pour une saison supplémentaire. Le gardien de 21 ans est donc lié au club jusqu’en 2019.

« Romain Cagnon continue l’aventure. Alors qu’il avait signé son premier contrat professionnel en octobre 2017 avec l’Olympique de Marseille et qu’il était lié avec le club phocéen jusqu’en juin 2018, le gardien de but de 21 ans a paraphé, cet après-midi, la prolongation de son contrat en présence du Président Jacques-Henri Eyraud et du directeur sportif adjoint Albert Valentin. Il est désormais lié avec l’OM jusqu’en juin 2019 », explique le communiqué du club.

