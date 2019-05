Canal +, qui a récupéré les droits TV pour la Premier League pour la période 2019-2022, vient d’annoncer un accord avec Altice, maison-mère de RMC Sport pour la co-diffusion de la totalité des matches du championnat anglais sur cette période en France.

La Premier League vient de donner son feu vert. Les abonnés de chaque chaîne auront donc droit à 380 matches par saison. Selon les informations de L’Équipe, cet accord entraîne un partage des frais engagés.

Et oui nous avons trouvé un accord avec @AlticeFrance et la @premierleague pour la diffusion à 100% de la compétition sur @canalplus et @RMCinfo Et les équipes Canal vous préparent une dispositif exceptionnel pour la rentrée #welcomeback

— Maxime Saada (@maxsaada) May 24, 2019