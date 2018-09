Ethan Ampadu n’a que 18 ans, mais il est déjà considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs chez les jeunes de Chelsea. Le défenseur gallois vient d’être prolongé jusqu’en 2023, a annoncé les Blues.

« Je suis vraiment fier et heureux. J’attends avec impatience les cinq prochaines années et tout ce que j’ai à faire maintenant, c’est de continuer à travailler dur et j’espère que de bonnes choses arriveront », a ainsi développé le jeune joueur.