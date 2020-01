Reece James (20 ans) fait partie des pépites de Chelsea qui ont su profiter de l’interdiction de recrutement prononcée par la FIFA. Depuis le début de saison, Frank Lampard n’hésite pas à s’appuyer sur sa classe biberon, et le jeune défenseur anglais a su tirer profit de cette confiance.

Résultat, le latéral droit a déjà disputé onze matchs en Premier League depuis août dernier. Conscients du potentiel du jeune homme, les Blues n’ont pas tardé à verrouiller James. Ce dernier a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2025 avec le club londonien.

More of this man on the way ! @ReeceJames_24 pic.twitter.com/vwNFXGostK

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2020