Chelsea protège ses arrières. Le champion d’Angleterre a officialisé ce vendredi soir la prolongation de contrat de Charly Musonda (21 ans) jusqu’en juin 2022. L’ailier gauche belge qui a notamment marqué face à Nottingham Forest en Carabao Cup poursuit donc l’aventure avec les Blues. Musonda qui souhaitait s’envoler vers d’autres cieux ne reste pas insensible au geste de ses dirigeants.

« Je suis très heureux et très fier. Je suis venu ici très jeune et je suis très heureux de poursuivre l’aventure ici. J’aime ce club donc c’est un grand moment pour moi et ma famille. Maintenant, je veux poursuivre ma progression et rester ici de manière permanente, » a ainsi confié le principal protagoniste.