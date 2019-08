Après avoir brillé à Leicester City, Danny Drinkwater a connu plus de difficultés depuis son arrivée à Chelsea. Chez les pensionnaires de Stamford Bridge, le milieu de terrain a eu peu de temps de jeu.

Pour le relancer, les Blues ont décidé de le prêter à Burnley. « Danny Drinkwater rejoint aujourd’hui Burnley sous la forme d’un prêt jusqu’au 6 Janvier 2020 ».

Danny Drinkwater has joined Burnley on loan until 6 January.

Good luck, Danny !

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2019