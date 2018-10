Annoncé dans le viseur du Real Madrid, du Paris SG ou encore de l’Atlético de Madrid lors du mercato estival, Marcos Alonso (27 ans) a finalement choisi la stabilité.

Le latéral gauche vient de prolonger son bail du côté de Chelsea. L’international espagnol (3 sélections) est désormais lié aux Blues jusqu’en juin 2023.

@marcosalonso03 has committed his long-term future to the Blues ! https://t.co/11p5yOSuYy

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 24 octobre 2018