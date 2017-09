Voilà un joueur qui ne sera pas dépaysé en débarquant à Chelsea ! Danny Drinkwater, le milieu international anglais de 27 ans, s’est engagé pour les Blues et il y retrouvera son ancien compère de l’entrejeu à Leicester, le Français N’Golo Kanté.

« Danny Drinkwater est officiellement un joueur de Chelsea après avoir passé sa visite médicale et signé un contrat de 5 ans », peut-on lire sur le site officiel de Chelsea. le club londonien a joué avec le feu mais a réussi à faire valider le transfert, annoncé officiellement à... 2h30 du matin !

'It has been a long journey to get here but I am very happy and am looking forward to helping the club win more trophies.’ #WelcomeDrinks pic.twitter.com/mXoAnZs2mD

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 septembre 2017