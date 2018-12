Un casse-tête en moins pour Manchester United. En juin prochain, le club anglais verra en effet plusieurs joueurs arriver au terme de leur contrat, si ces derniers n’ont pas été prolongés. Mais les dirigeants des Red Devils ont bouclé un dossier ce samedi. MU a en effet annoncé que Chris Smalling avait prolongé son bail.

Alors que son contrat se terminait dans quelques mois, le défenseur anglais a prolongé jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. « C’est ma neuvième saison avec le club et je suis ravi de poursuivre ma progression avec cette équipe », a notamment expliqué le joueur de 29 ans dans le communiqué du club.

We are delighted to announce @ChrisSmalling has signed a new #MUFC contract.



Congrats, Chris ! pic.twitter.com/iKFK32ep84

— Manchester United (@ManUtd) 15 décembre 2018