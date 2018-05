Entraîneur du Stade Rennais de juillet 2016 à novembre dernier, Christian Gourcuff était donc sans club depuis un peu plus de six mois. Mais le père de Yohann a trouvé chaussure à son pied.

Le technicien de 63 ans a en effet signé un contrat d’un an avec le Al-Gharafa SC. L’entraîneur français retrouve donc le club qatari, qu’il avait déjà dirigé entre 2002 et 2003. Il prendra les rênes du club pour la saison prochaine et s’occupera donc notamment de Wesley Sneijder, le milieu néerlandais qui évoluait avant à l’OGC Nice.