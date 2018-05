Courtisé par plusieurs écuries européennes, Sergio Conceição ne quittera pas le FC Porto cet été. Le dernier champion du Portugal a officialisé ce jeudi soir la prolongation de contrat de l’ancien coach du FC Nantes. Ce dernier est désormais lié à la formation lusitanienne jusqu’en juin 2020.

Cette saison, Porto a régné sur le championnat portugais, remportant 28 de ses 34 matchs, pour six nuls et seulement deux défaites. Les coéquipiers de Yacine Brahimi ont également marqué 82 buts et en ont encaissé 18. De quoi convaincre les dirigeants portugais de prolonger leur entraîneur...