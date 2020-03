Depuis la semaine dernière et à cause de la pandémie de coronavirus, la plupart des championnats de football étaient à l’arrêt. Cependant, dans certains pays, les amateurs de ballon rond pouvaient encore se régaler, comme en Turquie où les matches se disputaient à huis clos. Mais c’est désormais terminé. Après la demande de la FIFPro, une réunion a eu lieu ce jour pour se pencher sur l’avenir de la Süper Lig et des autres sports.

Et comme le relaye le média local Fanatik, le Ministre de la Jeunesse et des Sports Mehmet Kasapoğlu a annoncé la suspension immédiate du championnat de Turquie. De son côté, le président de l’Association des clubs Mehmet Sepil a déclaré qu’une réunion téléphonique aurait lieu ce vendredi avec les clubs de Süper Lig. Pour le moment, aucune date de reprise n’a été définie, alors que la Premier League, elle, ne reprendra pas avant le 30 avril.