Alors que l’Euro 2020 et la Copa America 2020 viennent d’être reportés dans la journée, c’est une nouvelle compétition internationale qui vient d’être décalée. En effet dans un communiqué, la Confédération Africaine de Football a annoncé que le Championnat d’Afrique des Nations 2020 qui devait se dérouler au Cameroun sera reporté compte tenu de la pandémie de Coronavirus.

Cette compétition met aux prises les sélections africaines depuis 2009. Seule différence avec la CAN, les équipes sont uniquement constituées de joueurs évoluant au sein de leur pays. « Le principe du report du CHAN 2020 à une période plus propice a été retenu. Les nouvelles dates de la compétition seront arrêtées en fonction de l’évolution de la situation et communiquées en temps opportun » a annoncé le ministre des Sports camerounais Narcisse Mouelle Kombi. La compétition devait avoir lieu du 4 au 25 avril.