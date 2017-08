Inactif depuis le début du mercato, Tottenham fait enfin plaisir à ses supporters. Après avoir acheté Paulo Gazzaniga (gardien de but en provenance de Southampton), les Spurs ont annoncé la signature de Davinson Sanchez.

Le défenseur central colombien de 21 ans quitte l’Ajax Amsterdam et est désormais lié au club londonien jusqu’en 2021. Il portera le numéro 6 et doit obtenir son permis de travail en fin de semaine. Le montant du transfert n’a pas encore été dévoilé par les deux clubs respectifs, mais devrait avoisiner 40 millions d’euros selon des sources néerlandaises et britanniques.