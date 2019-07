Titulaire indiscutable dans l’arrière-garde rennaise, Damien Da Silva a signé un nouveau bail avec le club breton. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2021, lui qui était arrivé à Rennes il y a tout juste un an.

« Ça récompense la saison dernière et ça me booste pour celle à venir. Je suis très heureux de rester ici. Comme je l’ai toujours dit, je suis très bien dans ce club et je suis très content de prolonger l’aventure ici. Pour l’instant, tout se passe bien pour moi et je tiens à remercier le club et le Président pour leur confiance. Le meilleur moyen de le faire est de le montrer sur le terrain. Je reprends avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d’envie », a lancé le joueur de 31 ans dans le communiqué publié par le club.

[PROS] Homme fort de la saison 2018-2019, Damien #DaSilva a prolongé son contrat avec le @staderennais jusqu’en 2021. Le natif de Talence se dit très épanoui avant d’entamer une nouvelle saison en Bretagne. https://t.co/Y1DRLRgBm0

---#AllezRennes #ToutDonner pic.twitter.com/BJsgmPlA4T — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 1 juillet 2019

