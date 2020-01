Danny Drinkwater, champion d’Angleterre avec Leicester en 2016, va de nouveau changer de club. Prêté par Chelsea du côté de Burnley, le milieu de terrain a vu son prêt casser et est de nouveau prêté.

Cette fois, c’est Aston Villa qui va bénéficier de ses services comme l’a annoncé officiellement le club ce mardi. Avec ce prêt, selon la règle anglaise, les Villains tirent un trait sur la possibilité de se voir prêté par Chelsea Olivier Giroud, un club ne pouvant accueillir deux prêts d’un même club en Premier League.

Danny Drinkwater has joined Aston Villa on loan until the end of the season ! #AVFC @eToro

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 7, 2020