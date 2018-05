Nommé au poste de manager intérimaire de West Bromwich Albion, le 2 avril 2018, à la suite du limogeage d’Alan Pardew, Darren Moore a défrayé la chronique Outre-Manche, prenant les rênes d’une équipe lanterne rouge, dix points derrière le premier non relégable et parvenant à enchaîner 5 matches sans défaites (3 victoires, 2 nuls), l’emportant à Old Trafford face à Manchester United, accrochant le nul face à Liverpool et s’imposant face aux Spurs de Tottenham lors de l’avant-dernière journée.

We're delighted to confirm the appointment of Darren Moore as our new Head Coach...#WeNotMe https://t.co/aioMxefw8d — West Bromwich Albion (@WBA) 18 mai 2018

Nommé manager du mois avril, pour son premier mois sur un banc de Premier League, Darren Moore aura eu la mauvaise surprise d’apprendre, le même jour, que West Bromwich était relégué ; Southampton s’étant imposé dans un match en retard face à Swansea, mettant fin à la remontée inattendue des Baggies. Le club des Midlands de l’Ouest a aujourd’hui annoncé que le coach de 44 ans devenait officiellement le manager des Baggies pour la prochaine saison, avec l’objectif de remonter le plus rapidement possible en Premier League. Lié au club depuis 17 ans, Darren Moore se voit offrir l’opportunité de poursuivre ce qu’il a parfaitement débuté à The Hawthorns, en cette fin de saison.