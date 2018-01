Libre depuis cet été après une expérience mitigée en Grèce, au Paniónios GSS, David Ngog a retrouvé un club... en Écosse.

Le joueur de 28 ans a signé un contrat jusqu’à la fin de saison avec Ross County, lanterne rouge de Scottish Premiership. Le joueur formé au PSG va découvrir le 7ème club de sa carrière.

BREAKING NEWS | David Ngog becomes the #Staggies third signing of the January transfer window.

Welcome to the club David.

✍️| https://t.co/avLVoh7Ck1 pic.twitter.com/BhZg7szVJT

— Ross County FC (@RCFCStaggies) 23 janvier 2018