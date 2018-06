Après trois saisons et demie du côté de l’Inter, Davide Santon rejoint l’AS Roma. C’est la Louve qui a rendu l’arrivée du joueur officielle sur ses réseaux sociaux. Il fait donc le chemin inverse de Radja Nainggolan, qui file lui à l’Inter.

Santon est la sixième recrue estivale signée par Monchi, le directeur sportif romain. Nicolo Zaniolo rejoint également le club de la capitale italienne.

OFFICIAL Davide Santon is an #ASRoma player !



The Italian defender becomes our sixth signing of the summer ! pic.twitter.com/kRArT3p59I

— AS Roma English (@ASRomaEN) 26 juin 2018