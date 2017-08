C’était dans l’air du temps depuis quelques heures : Tottenham et l’Ajax d’Amsterdam ont trouvé un accord pour le transfert de l’international colombien Davinson Sanchez (21 ans).

Les Spurs ont officialisé la nouvelle ce vendredi et précisent que le joueur doit désormais passer la traditionnelle visite médicale et attendre son permis de travail. Sanchez va s’engager jusqu’en 2023 avec le club londonien. L’Ajax pourrait récupérer jusqu’à 40 millions d’euros dans la transaction.

The Colombia international, 21, has signed a contract with the Club until 2023. Full story - https://t.co/PX9ri1Fovd pic.twitter.com/U1C3YBEGuy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 août 2017