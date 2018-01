C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Après avoir prolongé les contrats de Fernandinho, d’Otamendi et de David Silva, Manchester City vient d’annoncer le nouveau contrat de son Diable rouge Kevin De Bruyne.

« Kevin De Bruyne a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le lie désormais à Manchester City jusqu’en 2023 », peut-on lire sur le communiqué publié par les Citizens.

GET EXCITED ! @DeBruyneKev has today signed a new contract at the Club !

INFO https://t.co/NGc7Vqh62x #mancity pic.twitter.com/bj1YuseMgG

— Manchester City (@ManCity) 22 janvier 2018