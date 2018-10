Après le licenciement de Steve Bruce il y a quelques jours, Aston Villa cherchait son nouvel entraîneur. Le club de Championship (deuxième division anglaise) semble avoir trouvé chaussure à son pied. Les Villans viennent en effet d’officialiser l’arrivée de Dean Smith en tant que manager. L’ancien défenseur anglais sort d’une expérience comme coach à Brentford (2015-2018).

Et pour l’accompagner chez les Villans, ce dernier sera épaulé par John Terry. Le défenseur de 37 ans, qui a annoncé sa retraite dimanche soir, a été nommé adjoint de Dean Smith. Jesus Garcia Pitarch arrive lui pour prendre le poste de directeur sportif.

We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director

Full story https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn #AVFC pic.twitter.com/HUPSQ8BiDz

