Gerard Deulofeu va rester à Londres. Le FC Barcelone vient d’officialiser un accord avec Watford pour le transfert définitif de l’ailier de 24 ans, qui avait disputé la deuxième partie de saison avec les Hornets.

Watford a déboursé 13 millions d’euros plus 4 millions sous forme de variables, et le Barça conserve un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur. Il a disputé 7 matchs et inscrit un but avec le club de la capitale anglaise.